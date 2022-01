EU komt in februari met voorstel voor meer ‘eigen’ chipproductie

De Europese Unie zal begin volgende maand voorstellen bekendmaken voor nieuwe wetten die de chipproductie op eigen bodem moet stimuleren. Dat kondigde Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, aan in een online speech. Het gaat om de aanpassing van wetten voor staatssteun zodat overheden gemakkelijker kunnen meebetalen aan innovatieve halfgeleiderfabrieken.

De EU wil een grotere rol opeisen in de wereldwijde productie van chips. Het doel is om in 2030 een marktaandeel van 20 procent te hebben in de chipproductie, gemeten naar marktwaarde. Nu is dat nog 10 procent. Daarnaast moeten de geavanceerdste chips op Europese bodem worden gemaakt, waarbij overigens wordt gekeken naar chipproducenten van buiten de EU. Wetgeving die dat alles mogelijk moet maken heet de European Chips Act.

Na de coronacrisis ontstonden er in veel sectoren tekorten aan halfgeleiders, wat bijvoorbeeld tot productieproblemen leidde in de auto-industrie. De meeste halfgeleiders moeten Europese landen importeren. “Dit zorgt voor een mate van afhankelijkheid die we ons niet kunnen veroorloven”, zei Von der Leyen in haar speech voor de virtuele editie van het World Economic Forum.

Regels voor staatssteun aan de chipsector bepalen dat overheden nu nog voornamelijk aan onderzoek door chipbedrijven mogen meebetalen. Een aanpassing van die regels moet ervoor zorgen dat ook vernieuwende productiemethoden door lidstaten mogen worden gefinancierd. Von der Leyen benadrukte dat de nieuwe staatssteunregels aan “strenge voorwaarden” zijn verbonden.