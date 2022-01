Bitcoin verder omlaag, zakt onder 39.000 dollar

De waarde van de bitcoin is vrijdag verder gedaald. De digitale munt zakte bijna 9 procent tot 38.950 dollar (34.390 euro). Dat is het laagste niveau in meer dan vijf maanden. De bitcoin steeg vorig jaar zo’n 60 procent en bereikte in november een recordniveau van circa 69.000 dollar. Sindsdien is de munt meer dan 40 procent aan waarde kwijtgeraakt.

De bitcoin staat onder druk door de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank de rente sneller dan verwacht zal gaan verhogen om de hoge inflatie te beteugelen. Als de rentes stijgen stappen beleggers doorgaans uit meer risicovolle beleggingen zoals cryptomunten.

De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) zou daarnaast het minen van bitcoins in de Europese Unie willen verbieden. De beurstoezichthouder vreest dat het minen van cryptomunten een risico vormt voor het halen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. De financiƫle toezichthouder van Zweden heeft zich al uitgesproken voor een EU-verbod voor het minen van sommige cryptomunten, waaronder bitcoins.

Ook de centrale bank van Rusland zou het gebruik en het minen van cryptomunten in het land willen verbieden om de financiƫle stabiliteit te waarborgen. In China is het al sinds afgelopen mei verboden.

Samen met de bitcoin zakten ook andere cryptomunten weg. Zo daalde de ether ruim onder de 3000 dollar. De op een na grootste digitale munt verloor dik 10 procent tot zo’n 2868 dollar. De cryptomarkten zijn sinds de piek in november zo’n 1 biljoen dollar aan waarde kwijtgeraakt.