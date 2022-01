Shell bekijkt miljardeninvesteringen in Frankrijk

Shell bekijkt investeringsmogelijkheden ter waarde van 4 miljard euro in Frankrijk. Dat zegt topman Ben van Beurden in een interview met de Franse krant Le Figaro.

Shell kijkt volgens Van Beurden naar mogelijke investeringen in Franse offshorewindparken, laadstations voor elektrisch auto’s en de productie van waterstof en biobrandstof voor vliegtuigen. Frankrijk is een van de belangrijkste landen voor investeringen in de energietransitie, aldus Van Beurden tegen Le Figaro.

De Franse president Emmanuel Macron maakte maandag een reeks nieuwe projecten bekend waarin wordt ge├»nvesteerd om zo het land meer te richten op duurzame energie. Tot die projecten behoort ook de bouw van ’s werelds grootste fabriek voor recycling van oud plastic in Frankrijk. Het Amerikaanse chemieconcern Eastman Chemical trekt daarvoor 875 miljoen euro uit.