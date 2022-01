Schiphol wil dit jaar besluit over openen Lelystad Airport

Topman Dick Benschop van Schiphol wil dat er dit jaar een besluit wordt genomen over de opening van Lelystad Airport. “Ook over het wanneer en hoe”, zei hij in het televisieprogramma WNL op Zondag. Benschop benadrukte dat de luchtvaartsector hard is geraakt door de coronacrisis en dat het aantal vluchten nog lang niet op het niveau is van voor de pandemie.

In het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet staat ook dat er dit jaar een beslissing genomen moet worden over Lelystad Airport, dat al jaren klaar is om in gebruik te worden genomen. VVD, D66, CDA en ChristenUnie erkennen dat er rond de luchtvaart “diverse uitdagingen” spelen op het gebied van stikstof, fijnstof, geluidsoverlast en de kwaliteit van de leefomgeving. Maar de partijen willen ook dat Nederland, mede door de sterke positie van Schiphol, voor grote bedrijven aantrekkelijk blijft.

“Tegelijk zijn er een paar randvoorwaarden voor de luchtvaart. Het is niet meer het oude verhaal van alleen maar groei”, aldus Benschop. De invloed op de omgeving “zowel qua geluid als met andere uitstoot” zal moeten worden verminderd. “Niet als belofte maar als feit.” Daarnaast wees hij erop dat de luchtvaartsector met de uitstoot van CO2 ook een impact heeft op de wereld. “Daar gaan we nu echt werk van maken. Voor mij is 2022 het jaar van de duurzaamheid”, zei de topman van Schiphol.

In het vorige regeerakkoord was afgesproken dat Lelystad vakantievluchten gaat overnemen van Schiphol, dat daardoor meer ruimte krijgt zich te ontwikkelen als internationaal knooppunt. Daardoor wordt volgens Schiphol de verdeling van het vliegverkeer beter. De opening van Lelystad was door de coronacrisis al uitgesteld naar november dit jaar en liep mede door de trage voortgang van de formatie verdere vertraging op.