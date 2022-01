Koopjesjagers helpen Wall Street op laatste moment aan winst

De aandelenbeurzen in New York werkten maandag dicht tegen het slot van de handelsdag de zware verliezen van eerder in de sessie weg en zijn met winst gesloten. Beleggers op Wall Street gingen op koopjesjacht na de grote koersdalingen van de afgelopen tijd. De zorgen over een snellere renteverhoging door de Federal Reserve en de spanningen rond Oekraïne werden even aan de kant geschoven.

De Dow-Jonesindex eindigde uiteindelijk met een plus van 0,3 procent op 34.364,50 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 4410,13 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,6 procent tot 13.855,13 punten. Eerder op de dag stond de Nasdaq nog bijna 5 procent in de min. Vorige week werden de grootste verliezen geleden op Wall Street sinds maart 2020, toen de uitbraak van de coronapandemie grote onrust op de financiële markten veroorzaakte.

Beleggers zijn nog wel voorzichtig in aanloop naar het rentebesluit van de Fed op woensdag. De Amerikaanse centrale bank begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Mogelijk kan de Fed al in maart de rente gaan verhogen. Hogere rentes zijn over het algemeen ongunstig voor aandelenbeleggingen, vooral voor snelgroeiende techbedrijven.

De grote warenhuisketen Kohl’s sprong 36 procent omhoog. Kohl’s heeft een tweede overnamebod gekregen van Sycamore Partners, een investeringsbedrijf met ervaring in de retailsector. Het bod kwam een dag na het bod van 9 miljard dollar van een groep investeerders onder leiding van Acacia Research. Branchegenoot Macy’s liftte mee met een plus van bijna 6 procent.

Netflix daalde 2,6 procent. De videostreamingdienst zag vrijdag ruim een vijfde van zijn beurswaarde verdampen. Beleggers schrokken van het tegenvallende aantal nieuwe abonnees van het bedrijf, dat tot de topfavorieten tijdens de pandemie behoorde.

Peloton Interactive klom bijna 10 procent. Blackwells Capital, een activistische investeerder, wil dat medeoprichter en topman John Foley opstapt. Blackwells wil ook dat de fabrikant van fitnessapparatuur voor thuisgebruik op zoek gaat naar een potentiële koper.

Halliburton won 3,8 procent, geholpen door beter dan verwachte kwartaalresultaten van de grote oliedienstverlener. Het aandeel Halliburton poetste daarmee een eerder verlies weg.

De euro was 1,1322 dollar waard, tegenover 1,1308 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent minder op 83,80 dollar. Brentolie werd 1,2 procent goedkoper op 86,83 dollar per vat.