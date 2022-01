Kwestie met slaapapneuapparaten nemen grote hap uit winst Philips

De problemen die Philips heeft met zijn slaapapneuapparaten hebben een stevige hap uit de winst van het zorgtechnologieconcern genomen. Philips sloot het jaar af met een winst uit voortgezette activiteiten van 612 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 999 miljoen euro. De problemen met de slaapapneuapparaten zadelden het bedrijf op met een kostenpost van 719 miljoen euro, los nog van eventuele juridische kosten. Over dat laatste kon het bedrijf nog geen duidelijkheid verschaffen.

De slaapapneuapparaten bevatten een isolatieschuim dat bleek af te kunnen brokkelen, wat gevaarlijk kan zijn voor gebruikers. Ook zou het schuim als het in aanraking komt met bepaalde schoonmaakmiddelen tot chemische reacties kunnen leiden die mogelijk schadelijk zijn. Naast de kosten van de terugroepactie krijgt Philips naar verwachting ook nog te maken met schadeclaims van gebruikers. Met name in de Verenigde Staten zijn daar al rechtszaken over aangespannen.

De omzet van Philips kwam uit op 17,2 miljard euro. Daarmee lag de vergelijkbare omzet 1 procent lager dan een jaar eerder. In het slotkwartaal van het jaar was sprake van een 10 procent lagere omzet. Philips waarschuwde eerder al veel last te hebben van tekorten van elektronische componenten en krapte in de vrachtcapaciteit, wat aan de omzet raakt. Ook stellen klanten de installatie van apparatuur uit en zijn de kosten voor vrachtvervoer flink gestegen.

De daling van de omzet vorig jaar kwam volledig op het conto van Connected Care, de divisie die in 2020 juist excelleerde vanwege de grote vraag naar onder andere beademingsapparatuur. Dit jaar is die vraag minder. Daarbij zitten ook de problemen met de slaapapneuapparaten goede prestaties in de weg. In het slotkwartaal van dit jaar was bij het onderdeel op jaarbasis alleen al sprake van een omzet die een derde lager lag dan een jaar eerder. De andere divisies, Diagnosis & Treatment en Personal Health waren goed voor respectievelijk 8 en 9 procent meer opbrengsten.

Philips verwacht verder dat in de loop van dit jaar de problemen in de leveringsketen en de tekorten aan componenten zullen gaan afnemen. Op korte termijn zal volgens topman Frans van Houten nog sprake zijn van “aanzienlijke volatiliteit en tegenwind”, ook door de uitdagingen omtrent corona. Het herstel wordt in de tweede helft van het jaar voorzien.