Twente Airport moet hub voor duurzame luchtvaart worden

Twente Airport moet een belangrijke schakel worden in het onderzoek naar duurzame luchtvaart en andere vormen van innovatie op het gebied van vliegen. Het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en bedrijvencampus Technology Base gaan hun samenwerking op dat gebied versterken.

Het NLR huurt vanwege de overeenkomst kantoor- en werkruimte op het voormalig vliegveld bij Enschede. Daardoor krijgen de bedrijven op Twente Airport toegang tot de kennis en expertise van het onderzoeksinstituut.

Zowel NLR als Technology Base zien in Twente Airport een ideale locatie om onderzoek te doen naar schone luchtvaart. Omdat het vliegveld niet meer als zodanig in gebruik is, is er ruimte voor testen zonder daarbij rekening te hoeven houden met lijnvluchten. Bovendien is alle infrastructuur van een vliegveld nog aanwezig. Ook zitten er al de nodige techbedrijven rond Enschede, waar bovendien een technische universiteit is gevestigd.