Waarde crypto daalt verder, bitcoin in paar dagen een kwart kwijt

Cryptomunten blijven snel aan waarde verliezen. De bitcoin, de meest bekende digitale munt, daalde sinds donderdag ongeveer 25 procent in waarde. Ook de koersen van andere cryptomunten zoals ether daalden de afgelopen dagen snel. Volgens kenners kan dit niet los worden gezien van de reguliere aandelenkoersen die recent flink naar beneden zijn gegaan.

Daarvoor wordt de reden onder meer gezocht bij de zorgen bij beleggers over de oplopende spanningen tussen Rusland en het Westen over Oekraïne. Ook de vrees voor snellere renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank tegen de hoge inflatie zou meespelen. Als de rentes stijgen, stappen beleggers doorgaans uit meer risicovolle beleggingen. Daar vallen cryptomunten ook onder.

Bij de digitale munten speelt ook mee dat de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) het minen van bitcoins in de Europese Unie zou willen verbieden. Dat geldt ook voor de centrale bank van Rusland, die dat wil om zo de financiële stabiliteit te waarborgen. In China is minen, het digitaal toevoegen van nieuwe cryptomunten, al sinds afgelopen mei verboden.

Het heeft er allemaal voor gezorgd dat in korte tijd meer dan een half biljoen dollar verloren ging in de gehele cryptomarkt, die nu nog goed is voor zo’n 1,5 biljoen dollar, omgerekend ruim 1300 miljard euro. De bitcoin stond maandag op ongeveer 33.000 dollar, het laagste niveau sinds juli. Sinds het hoogtepunt van deze munt, in november, is de waarde met meer dan 50 procent gedaald.