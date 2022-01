IMF komt met inschatting van impact omikron op wereldeconomie

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) presenteert dinsdag zijn nieuwe ramingen voor de wereldeconomie. Dan zal de VN-organisatie voor het eerst een concrete inschatting maken van de impact van de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus.

De nieuwe voorspellingen zouden eigenlijk eerder deze maand naar buiten komen, maar het IMF had meer tijd nodig om de nieuwe virusgolf en de bijkomende coronarestricties te verwerken in de berekeningen.

Bij zijn laatste raming in oktober ging het IMF ervan uit dat de wereldeconomie in 2022 met 4,9 procent zou groeien. Maar door het coronavirus was die voorspelling al door extra onzekerheid omgeven. IMF-topvrouw Kristalina Georgieva heeft vorige maand gezegd dat de nieuwe ramingen waarschijnlijk somberder zijn dan die van het afgelopen najaar.

Vorige week liet de Bulgaarse ook van zich horen. Toen waarschuwde ze dat China zijn strenge corona-aanpak zou moeten herzien omdat de opmars van omikron toch anders is dan eerdere virusgolven. China kent hele strenge quarantaineregels voor mensen die positief op corona testen. Die kunnen daardoor niet naar het werk. Het Chinese beleid schopt de leveringsketens van bedrijven over de hele wereld in de war. Dat laatste werkt ook prijsopdrijvend. Niet voor niets loopt de inflatie in tal van landen sterk op, wat voor centrale banken weer een reden kan zijn om hun steunbeleid sneller af te bouwen.

Het IMF wees er eerder al op dat opkomende economie├źn zich moeten voorbereiden op mogelijk turbulente tijden, nu de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve zich opmaakt voor het verhogen van de rente. Hogere rentetarieven betekenen namelijk dat de financieringskosten kunnen oplopen, iets dat deze landen wellicht niet zomaar kunnen betalen.