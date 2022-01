Geen vrachtvluchten Lufthansa via Frankfurt door omikron

Luchtvaartmaatschappij Lufthansa verbiedt doorvoer van vracht via zijn hub in Frankfurt. Door een toenemend aandeel corona-infecties en het daarmee gepaard gaande ziekteverzuim heeft de maatschappij te weinig mankracht om de vluchten af te handelen.

De maatregel heeft gevolgen voor vracht uit andere delen van Duitsland, de rest van Europa en Noord-Amerika die via Frankfurt verder worden vervoerd, aldus Lufthansa in een verklaring. Rechtstreekse leveringen aan Frankfurt, dat een belangrijk transportknooppunt is voor coronavaccins, zijn nog wel mogelijk.

Lufthansa Cargo vervoert onder andere essentiƫle onderdelen voor de grootste fabrikanten in Duitsland. Het grootste deel van de vrachtactiviteiten loopt via Frankfurt. De luchtvaartmaatschappij zal proberen om de vrachtactiviteiten zo snel mogelijk te hervatten, zo werd gemeld. Daarbij werd echter geen datum gegeven.

De coronapandemie heeft grote schade aangericht in de wereldwijde bevoorradingsketens. Zo zijn er tekorten aan materialen, onderdelen en afgewerkte goederen ontstaan. Verder zijn door de grote vraag vanwege het herstel uit de crisis de vrachttarieven hard opgelopen. Naast luchtvracht gaat het ook om vracht dat via schepen wordt vervoerd.