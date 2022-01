Beurzen in de ban van rentebesluit VS, aandacht voor Galapagos

Beleggers op de aandelenbeurs in Amsterdam verwerken donderdag de woorden van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell. Hij hintte tijdens een toelichting op het Amerikaanse rentebesluit op een verhoging van de rente in maart, wat ongunstig kan zijn voor de aantrekkelijkheid van aandelen. In Azië gingen de beurzen al fors onderuit door het nieuws. Biotechnoloog Galapagos trekt mogelijk veel aandacht met de benoeming van een nieuwe topbestuurder.

In maart wordt de rente naar verwachting met een kwart procentpunt verhoogd. Nu nog staat de rente historisch laag tussen de 0 en 0,25 procent. Het zou de eerste renteverhoging van de Amerikaanse centrale bank zijn sinds december 2018. De Fed gaf ook aan te zullen stoppen met het opkopen van obligaties, een stimuleringsmaatregel die de rentes ook laag houdt.

Biotechnoloog Galapagos heeft de ervaren Paul Stoffels aangesteld als topman. De Belg komt over van Johnson & Johnson, een van ’s werelds grootste farmaceuten. Hij gaf leiding aan alle onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten bij het Amerikaanse concern, dat onder andere bekend is van een coronavaccin.

Galapagos was ooit een beurslieveling dankzij zijn veelbelovende medicijn filgotinib tegen reumatoïde artritis, maar verloor afgelopen jaren fors na tegenvallers bij de goedkeuring van het medicijn in de VS.

De chipbedrijven ASML, ASMI en Besi bewegen mogelijk na de kwartaalupdate van de Amerikaanse halfgeleiderproducent Intel. Dat bedrijf benadrukte vooral te willen investeren in nieuwe fabrieken en chips, wat voorlopig zal drukken op de winst.

In Frankfurt staat Deutsche Bank in de belangstelling. Het financiële concern boekte vorig jaar een miljardenwinst. Het nettoresultaat was sinds 2011 niet zo hoog. In voorgaande jaren kampte de grootste bank van Duitsland nog met hoge kosten voor een reorganisatie. Daarnaast hoefde de bank vergeleken met 2020 minder geld opzij te zetten voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald.

Arcadis meldde een nieuwe opdracht te hebben binnengehaald. Het ingenieurs- en adviesbureau helpt netwerkbeheerder TenneT bij de bouw van drie landstations, die een windpark op zee verbinden met het hoogspanningsnet aan land. In eerste instantie levert dit bijna 4,8 miljoen euro aan omzet op. Industrieel dienstverlener Aalberts kondigde de overname aan van het Duitse ISEL, dat zich toelegt op nicheactiviteiten in de chipsector.