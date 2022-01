Spotify dik 2 miljard minder waard na kritiek Neil Young

De marktwaarde van Spotify is deze week met ruim 2 miljard dollar (bijna 1,9 miljard euro) gedaald na de protestactie van de Canadese zanger Neil Young. Young liet eerder deze week weten zijn muziek van de dienst te laten halen vanwege een podcast van comedian Joe Rogan zijn, die exclusief via Spotify te beluisteren is. Onder anderen Young vindt dat hij hierin desinformatie over het coronavirus verspreidt.

Volgens Variety daalden de aandelen van Spotify met 6 procent tussen 26 en 28 januari. The Joe Rogan Experience heeft per aflevering zo’n 11 miljoen luisteraars. Young uitte zijn kritiek in een inmiddels weer verwijderde open brief waarin hij volgens Amerikaanse media stelde dat de streamingdienst “potentieel dodelijke informatie helpt verspreiden” en dat “ze kunnen kiezen tussen Rogan en Young, maar niet allebei”.

“We hebben sinds het begin van de pandemie meer dan 20.000 podcastafleveringen verwijderd met betrekking tot Covid-19”, zei een woordvoerder van Spotify eerder tegen The Washington Post. “We betreuren Neils beslissing om zijn muziek van Spotify te verwijderen maar hopen hem snel weer te mogen verwelkomen.” Verschillende andere artiesten hebben zich bij de protestactie van Young aangesloten.