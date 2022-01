Rentebesluiten en cijfergolf centraal in beursweek

De aandacht van beleggers gaat komende beursweek vooral uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Ook de Bank of England neemt deze week een rentebesluit en daarnaast opent een reeks bedrijven de boeken. In Amsterdam gaat het onder meer om Shell, ING en KPN. Uit het buitenland zijn er cijfers van bedrijven als Amazon en Facebook-moeder Meta.

Van de ECB hoeft weinig vuurwerk te worden verwacht. Bij het vorige rentebesluit werden al de plannen uiteengezet voor beëindigen van de coronasteunpakketten en het tijdelijk weer verhogen van de andere steunpakketten die in de financiële crisis zijn ontstaan om zo de klap voor de financiële markten te verzachten. Van de Bank of England wordt wel een renteverhoging verwacht. Die staat nu op 0,25 procent en economen en beurshandelaren voorzien een stijging tot 0,5 procent. Daarmee wil de bank de Britse inflatie helpen beteugelen.

Nog voor de rentebesluiten komen Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje met inflatiecijfers en verschijnen gegevens over de economische groei in de eurozone. Ook Nederlandse en Duitse winkelverkopen en cijfers over de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector van diverse landen staan op de agenda.

Op bedrijvengebied opent KPN het bal op het Damrak. Later in de week komen ook ING, waar de aandacht mede uit zal gaan naar compensatieregelingen voor te veel betaalde rente, en Shell. Het olie- en gasconcern presenteert voor het eerst cijfers als volledig Brits bedrijf. Het Nederlandse chipbedrijf NXP, dat een notering in de VS heeft, opent ook de boeken.

Amazon en Facebook-moeder Meta Platforms zijn de grote blikvangers bij de bedrijven uit de Verenigde Staten die een inkijk geven in hun resultaten. Ook andere bekende bedrijven als olie- en gasconcern ExxonMobil, koffieketen Starbucks en autoproducent General Motors (GM) komen met cijfers.

Europese en Aziatische bedrijven als Sony, Nintendo, Spotify, UBS en Ryanair geven ook een update. Bij Spotify gaat de blik daarbij naar de protesten van enkele grote artiesten als Neil Young en Joni Mitchell, die vinden dat de streamingdienst coronaleugens steunt door de populaire podcast van Joe Rogan te behouden. Zij haalden hun muziek van Spotify. Het is onduidelijk of dat het Zweedse bedrijf abonnees heeft gekost.