Bedrijven in Dubai moeten straks voor het eerst belasting betalen

De Verenigde Arabische Emiraten gaan voor het eerst een relatief lage belasting heffen op de winsten van bedrijven. Door het ontbreken van een winstbelasting was het aantrekkelijk voor ondernemingen om het hoofdkwartier in het regionale zakelijke centrum Dubai te vestigen. Op onroerend goed en andere investeringen hoeft straks nog steeds geen belasting te worden betaald en ook andere stimulansen blijven bestaan.

Vanaf 2023 moeten duizenden bedrijven in het land in het Midden-Oosten 9 procent belasting betalen over hun winst. Nu geldt dat alleen nog voor banken en verzekeraars. In Nederland wordt een tarief van maximaal 25 procent gehanteerd.

De Verenigde Arabische Emiraten, die tijdens de coronacrisis hard werden getroffen door lage olieprijzen, hebben de laatste jaren juist stappen gezet om buitenlanders over te halen voor de lange termijn te blijven. Zo schakelde het land eerder deze maand over op een weekend van zaterdag en zondag om beter aan te sluiten bij de wereldeconomie. De bevolking bestaat voor het grootste deel uit buitenlanders. In 2020 werd de verplichting voor bedrijven op het hebben van aandeelhouders uit de Emiraten afgeschaft.