Ryanair voorzichtig over vraag naar vliegtickets door omikron

Prijsvechter Ryanair denkt dat de opleving van het reisverkeer wat langer op zich laat wachten. De Ierse onderneming wil de vraag naar vliegtickets aanjagen en heeft daarvoor de prijzen verlaagd. Dat gebeurt op het moment dat steeds meer landen nadenken over het opheffen van reisbeperkingen.

Ryanair ziet het aantal boekingen verbeteren, zo werd in een handelsupdate gemeld. De meeste tickets worden nog wel lastminute aangeschaft. Verder moet ook nog wel rekening gehouden worden met eventuele verstoringen als gevolg van het coronavirus. De timing van het herstel is ook onvoorspelbaar, aldus financieel directeur Neil Sorahan van Ryanair in een toelichting op de kwartaalcijfers.

Volgens hem kan er altijd een nieuwe wending komen in de coronapandemie. “Het heeft ons al een paar keer verrast. Maar we zijn goed gepositioneerd om te profiteren van de enorme mogelijkheden die er zijn”, zei hij.

Ryanair leed in het slotkwartaal van 2021, het derde van zijn boekjaar, een verlies van 96 miljoen euro. Daarbij bleef de maatschappij wat negatiever over de prestaties voor het hele boekjaar. Vooral ook omdat omikron de verwachte piek voor kerst en nieuwjaar heeft weggevaagd. Ryanair heeft wel ambitieuze plannen voor als reizen weer kan. De maatschappij wil 720 nieuwe routes en vijftien nieuwe bases openen in het nieuwe boekjaar, dat begint in april.

Rivalen als easyJet en Wizz Air kondigden onlangs aan ook hun capaciteit te verhogen. Daarbij richten die prijsvechters zich op markten waar de grote netwerkmaatschappijen zich terugtrekken. Het Verenigd Koninkrijk, dat deze maand de regels versoepelde, ontpopt zich als een belangrijk strijdtoneel voor de verkoop van vliegtickets met Pasen en de vroege zomer.

Ryanair heeft de voorbije maanden 41 nieuwe Boeing 737 MAX-toestellen in ontvangst heeft genomen. Voor de zomer moeten er nog 24 bijkomen. Daardoor kan het bedrijf in de belangrijke zomermaanden 14 procent meer zitplaatsen aanbieden dan in de piekperiode van 2019.

De luchtvaartmaatschappij wil tegen 2026 jaarlijks 225 miljoen passagiers vervoeren. Voor die groei zijn zeker 6000 extra personeelsleden nodig. Ryanair zal in de komende twee jaar ook werken aan het terugdringen van de schuld die is opgelopen tot meer dan 2 miljard euro.