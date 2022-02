Hoge olieprijzen jagen winst olieconcern ExxonMobil aan

Het Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil heeft in 2021 volop geprofiteerd van de hoge energieprijzen. Het grootste oliebedrijf van de Verenigde Staten zette een nettowinst in de boeken van 23 miljard dollar, omgerekend ruim 20 miljard euro. Een jaar eerder leed het concern nog zware verliezen omdat de olieprijzen toen kelderden door de uitbraak van de coronapandemie.

Daarmee lag de winst op het hoogste niveau in jaren. De totale omzet van het bedrijf uit Texas bedroeg vorig jaar 285,6 miljard dollar, tegen 181,5 miljard dollar in 2020. Ook met de chemie-activiteiten werden goede zaken gedaan. Het concern gaf aan dit jaar kapitaalinvesteringen te willen doen tussen de 21 miljard tot 24 miljard dollar. Dat was 16,6 miljard dollar vorig jaar.

Maandag werd nog bekend dat ExxonMobil zijn hoofdkantoor gaat verplaatsen naar Houston. Nu is de onderneming nog gevestigd in de plaats Irving, in de buurt van Dallas.