Nachtclubs eisen perspectief met protest De nacht staat op

Uitbaters van nachtclubs willen weten waar ze na twee jaar sluiting door corona aan toe zijn. De sector komt om die reden woensdag met een aankondiging, zonder daarbij vooraf al te veel details prijs te willen geven. Pieter de Kroon van de Amsterdamse Chicago Social Club, een van de initiatiefnemers van de actie De nacht staat op wil vooral duidelijkheid hebben, zegt hij in een toelichting. Naar verluidt wil een aantal nachtclubs uit protest de deuren opengooien.

De nachthoreca wil ook graag zo snel mogelijk met het kabinet in gesprek. Sinds het uitbreken van de coronapandemie zijn de clubs gesloten. Wat vooral steekt is dat er geen zicht is op wanneer de clubs weer open kunnen. Momenteel mag de horeca onder strenge voorwaarden tot 22.00 uur open. Verschillende uitbaters van clubs hadden eerder al aangegeven dat dit voor hen niet werkbaar is. Ze kiezen er daarom voor niet open te gaan.

Nachtclubs en andere nachthoreca zagen vorige week een opening toen minister Ernst Kuipers in de Tweede Kamer aangaf te willen onderzoeken of de nachthoreca met het zogeheten 1G-beleid, waarbij alle bezoekers getest worden, open zouden kunnen. Een afspraak voor dat gesprek staat volgens De Kroon nog niet gepland. Hij hoopt dat er wel snel wordt gepraat over wat wel en niet zou kunnen. Woensdagavond om 19.00 uur volgt een toelichting.