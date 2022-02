Gas en kernenergie krijgen tijdelijk groen EU-label

Investeringen in gas en kernenergie krijgen tijdelijk en onder voorwaarden een groen EU-label. De Europese Commissie blijft er ondanks kritiek van experts en weerstand bij sommige lidstaten bij dat de twee energiebronnen voorlopig moeten worden ingezet om de overgang naar een schonere samenleving te versnellen, blijkt uit de presentatie van de Europese ‘groene investeringsgids’.

In de omstreden classificatie van duurzame financiering beschouwt de commissie gasgestookte installaties als groen indien sprake is van lage uitstootwaarden, zoals minder emissie dan 270 gram kooldioxide (CO2) per kilowattuur. In 2035 vervalt het groene stempel voor gas, voor kernenergie wordt dat 2045. Het dagelijks EU-bestuur erkent dat gas en kernenergie geen hernieuwbare energiebronnen en niet per se groen zijn, maar ze zijn nodig om de klimaatdoelen te bereiken.

De EU wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Daarvoor moet de CO2-uitstoot in de EU al in 2030 met 55 procent ten opzichte van 1990 zijn teruggebracht. Om dat gedaan te krijgen zijn veel privé-investeringen nodig. De classificatie is van groot belang voor beleggers en investeerders die hun geld in duurzame projecten willen steken en zo bijdragen aan de reductie van CO2-uitstoot. De groene investeringsgids moet ook voorkomen dat financiële producten worden aangeboden die eigenlijk helemaal niet zo duurzaam zijn als de verkoper wil doen geloven. Dit staat bekend als ‘groenwassen’.

Volgens Eurocommissaris Mairead McGuinness (Financiële Diensten) is de wetgeving niet perfect maar moet de EU roeien met de riemen die ze heeft om zo snel mogelijk de CO2-uitstoot terug te dringen. “Deze classificatie is een wegwijzer voor investeerders. Zij zijn vrij in hun keuzes.”

Nederland heeft er geen bezwaar tegen kernenergie tot groene investering te bestempelen, maar wel tegen ‘groen’ gas als er sprake is van een uitstoot van meer dan 100 gram kooldioxide per kilowattuur. Samen met Oostenrijk, Zweden en Denemarken heeft het kabinet zijn bezwaren tegen gas bij de commissie kenbaar gemaakt.

Polen en Tsjechië zien gas juist als goede tijdelijke manier om de meest vervuilende fossiele brandstof waar zij sterk van afhangen, steenkool, te vervangen. Tegenstanders van kernenergie hebben zorgen over de veilige verwijdering van kernafval. Oostenrijk, Duitsland en Luxemburg hebben zich al fel tegen het aanmerken van kernenergie als groene energiebron geuit.

Eerder kwam de commissie al met labels voor hernieuwbare energie, waarover weinig verdeeldheid bestaat. Gas en kernenergie doen de emoties echter oplopen. Er is een supermeerderheid van twintig van de 27 landen, met minimaal 65 procent van de bevolking in de EU, nodig om het te blokkeren. Ook het Europees Parlement moet de zogeheten taxonomie goedkeuren. Een aantal landen overweegt naar het Europees Hof van Justitie te stappen als de wetgeving van kracht wordt.