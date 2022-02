Merendeel autoverkopen Europese Unie nog niet elektrisch

Het aantal nieuwe personenauto’s dat in 2021 werd verkocht in de Europese Unie bestond nog voornamelijk uit benzine-auto’s. Zo’n 60 procent van alle nieuwe auto’s rijdt nog op conventionele brandstoffen, meldt Europese branchevereniging ACEA.

Wel nam het aandeel hybride-auto’s, dat op zowel elektriciteit als benzine rijdt, toe naar bijna een vijfde van het totale marktaandeel verkochte nieuwe auto’s. Dat was een jaar eerder nog bijna 12 procent. Het marktaandeel van volledig elektrische auto’s steeg ook flink, naar 18 procent tegenover 10,5 procent een jaar eerder. De stijgingen hadden onder meer te maken met overheidssubsidies om elektrisch rijden te stimuleren.

Tegelijkertijd had de Europese automarkt nog wel last van krimp, onder meer door tekorten aan computerchips en problemen in de leveringsketen die ontstonden door de coronapandemie. Van zowel benzine- als dieselauto’s werden er een stuk minder verkocht, respectievelijk bijna 18 procent en ruim 31 procent minder op jaarbasis.

In Nederland daalde het aantal verkochte dieselauto’s het afgelopen jaar met bijna 47 procent naar bijna 7000 auto’s. Een jaar eerder waren dat er nog bijna 13.000. Het aantal benzine-auto’s daalde met ruim 28 procent minder hard, van ruim 205.000 verkochte exemplaren in 2020 naar bijna 147.000 in 2021.

Het aantal volledig elektrische auto’s in Nederland daalde afgelopen jaar met ruim 12 procent naar ruim 64.000 tegenover ruim 73.000 auto’s in 2020. Van de plug-in hybride-voertuigen werden er meer dan twee keer zoveel verkocht, van bijna 15.000 in 2020 naar ruim 31.000 in 2021. In Nederland was het subsidiepotje voor elektrische auto’s in 2021 al halverwege het jaar leeg.