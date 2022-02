Nikkei sluit stevig hoger, beurzen in China en Hongkong dicht

De aandelenbeurs in Japan is woensdag met een stevige winst gesloten. Beleggers trokken zich op aan het aanhoudende herstel op Wall Street, waar de beursgraadmeters voor de derde dag op rij hoger sloten. De handel verliep verder relatief rustig aangezien veel beurzen in de Aziatische regio gesloten bleven vanwege de viering van het Chinese nieuwjaar. In China, Hongkong, Zuid-Korea en Singapore waren de financiële markten dicht.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 1,7 procent in de plus op 27.533,60 punten. Vooral de technologiebedrijven gingen flink vooruit, mede dankzij de sterke resultaten van het Amerikaanse Alphabet, het moederbedrijf van Google. Technologieconcern Sony behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van ruim 4 procent voorafgaand aan de publicatie van de kwartaalcijfers, die na de slotbel bekend werden gemaakt. Techinvesteerder SoftBank kreeg er zo’n 3 procent bij. Ook Shionogi zette de opmars voort met een plus van bijna 7 procent. De Japanse farmaceut werd een dag eerder al bijna 10 procent meer waard nadat een studie uitwees dat een coronapil van het bedrijf effectief bleek te zijn.

De All Ordinaries in Sydney dikte 1,2 procent aan. De gouverneur van de Australische centrale bank Philip Lowe benadrukte woensdag in een toespraak dat het besluit om het programma voor de aankoop van obligaties te beëindigen niet betekent dat de rente in het land snel zal worden verhoogd. De centrale bank hield dinsdag de rente ongewijzigd, terwijl economen een renteverhoging hadden voorzien. Lowe gaf wel aan dat de rente zou kunnen worden verhoogd als een snellere stijging van de lonen zorgt voor een aanhoudend hoge inflatie.