ECB-baas Lagarde brengt beurzen in beroering

De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag met forse verliezen de handel uitgegaan. Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank, sloeg bij haar toelichting op het laatste rentebesluit een duidelijk andere toon aan dan voorheen. Opeens is een renteverhoging dit jaar niet meer uitgesloten, zo bleek uit haar antwoorden op vragen van journalisten.

Hoge rentes zijn doorgaans nadelig voor de waarde van aandelen, omdat de veiliger geachte obligaties dan ook weer rendement opleveren. De AEX-index in Amsterdam zakte dan ook 2,2 procent tot 748,81 punten. De MidKap ging 0,9 procent omlaag en de beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 1,6 procent.

Tegelijkertijd won de euro weer terrein ten opzichte van de dollar. Met de mogelijkheid van hogere rentes op euroleningen spelen handelaren op de valutamarkten ook in op de mogelijk vraag naar euro’s. Ten opzichte van de Amerikaanse munt won de euro 1,1 procent op 1,1429 dollar.

Eerder gaf Lagarde te kennen in 2022 geen renteverhoging te verwachten. Maar nu zit ze in een lastige situatie door de sterk opgelopen inflatie, normaal gesproken een signaal dat beleidsmakers de rentes moeten laten stijgen. De ECB grijpt nu nog niet in, maar liet al wel doorschemeren dat de ‘haviken’, oftewel voorstanders van minder goedkoop geld, dominanter worden binnen de ECB.

Beleggers kregen ook een reeks nieuwe kwartaalberichten te verwerken. ING zakte 2,2 procent ondanks een sterk gestegen winst. Op de financiële markten werd ook rekening gehouden met een aankondiging over een aandeleninkoop van de bank, maar die bleef uit.

Shell was in de AEX een van de schaarse winnaars met een plusje van 0,4 procent. Het olie- en gasconcern wist afgelopen jaar te profiteren van de sterk gestegen energieprijzen en boekte in 2021 een nettowinst van ruim 20 miljard dollar. Het sterkst steeg verzekeraar NN met een winst van 2,5 procent. Adyen eindigde onderaan in de AEX met een verlies van bijna 9 procent.

Farmaceut Roche kwam ook met kwartaalcijfers en verloor 2,4 procent in Zürich. Het Zwitserse concern voorspelt dat de verkoop van coronagerelateerde producten, zoals tests en medicijnen, dit jaar minder hard zal lopen dan in 2021.

Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 88,76 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 89,83 dollar per vat.