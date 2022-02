ECB laat rentebeleid ongemoeid ondanks hoge inflatie

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft zoals verwacht de belangrijkste rentetarieven en zijn steunprogramma’s ongemoeid gelaten. Dat betekent onder meer dat banken gratis geld kunnen blijven lenen bij de ECB. Daarnaast moeten ze nog steeds betalen om geld bij de centrale bank te stallen.

Economen rekenden, hoewel de inflatie de laatste tijd flink is opgelopen, voorafgaand aan het rentebesluit al op weinig vuurwerk. Dit komt omdat de ECB eind vorig jaar al plannen uiteen heeft gezet voor het beƫindigen van de coronasteunpakketten. Ook werd toen al het nodige gezegd over het tijdelijk weer verhogen van andere steunpakketten, om zo de klap voor de financiƫle markten te verzachten.

Tot nu toe hebben de beleidsmakers bij de ECB de hoge inflatie vooral afgedaan als een tijdelijk fenomeen. Dat het leven overal flink duurder is geworden komt voor een groot deel door de flink gestegen energieprijzen, maar ook in bijvoorbeeld de supermarkt zijn veel producten in prijs omhoog gegaan.

Later op donderdag houdt ECB-president Christine Lagarde nog een toelichting op het rentebesluit. Dan zal ze wel met een goede uitleg moeten komen waarom ingrijpen door de centrale bank volgens haar nog niet nodig is. In de Verenigde Staten begint de Federal Reserve binnenkort waarschijnlijk al met het verhogen van de rente. En de Bank of England heeft voor de tweede keer op rij een verhoging van de rente aangekondigd om de hoge inflatie te helpen beteugelen.