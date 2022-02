Eurocommissaris: Noord-Ierse controle op Britse waren gaan door

Douaniers in Noord-Ierland controleren nog altijd goederen die uit de andere delen van het Verenigd Koninkrijk komen. Die indruk heeft vicepresident van de Europese Commissie Maroš Šefčovič, die namens de Europese Unie verantwoordelijk is voor onderhandelingen over de verdere afwikkeling van de brexit. De Noord-Ierse minister van Landbouw, Edwin Poots, beval woensdag dat om middernacht alle grenscontroles op Britse goederen moeten stoppen.

De uit brexitafspraken voortgevloeide checks zouden juridisch onhoudbaar zijn, beweerde Poots van de pro-Britse Democratic Unionist Party (DUP). Šefčovič zegt nu dat de oproep “uiterst slecht uitkomt” te midden van onderhandelingen met het Verenigde Koninkrijk over de moeilijke situatie in Noord-Ierland.

“Voor zover wij weten blijven ambtenaren in Noord-Ierland controles op goederen uitvoeren. Het is cruciaal dat dit zo blijft. De Europese Commissie zal hier nauwgezet op toezien”, schrijft de Eurocommissaris.

De Noord-Ierse situatie is een terugkerend pijnpunt in de verhoudingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Na het vertrek van de Britten uit het landenblok werd afgesproken dat goederen uit de EU nog wel onbelemmerd naar Noord-Ierland mogen, ondanks dat dit onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk. Anders zouden er opnieuw douanecontroles aan de grens met Ierland komen. Dat zou tegen het vredesakkoord indruisen dat pro-Britse protestanten en pro-Ierse katholieken in de jaren negentig sloten.

Maar de Britse regering beklaagt zich er al lange tijd over dat de afspraken onwerkbaar zijn, omdat er nu douanecontroles zijn op goederen die van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland gaan. Daarom onderhandelen Brussel en Londen over een oplossing. Šefčovič verklaarde na zijn overleg met de Britse buitenlandminister Liz Truss dat iedereen goed moet letten op de praktische problemen waar Noord-Ieren tegenaan lopen door de douanecontroles. De EU heeft volgens hem “verstrekkende oplossingen” voorgesteld die de Noord-Ierse bevolking en bedrijven moeten helpen.

Ondertussen neemt de politieke chaos in Noord-Ierland toe. De Noord-Ierse premier Paul Givan, ook van de DUP, trad donderdag af uit onvrede over de afspraken tussen Londen en Brussel. Daardoor moet ook de vicepremier Michelle O’Neill opstappen. Zij is lid van Sinn Féin, dat juist aansluiting bij Ierland nastreeft.