Grote bitcoinminer in Texas dicht om winterweer

De grote bitcoinminer Riot Blockchain heeft zijn activiteiten in de Amerikaanse staat Texas grotendeels stilgelegd om zo stroom te besparen in verband met het naderende winterweer. Met het delven van cryptomunten wordt veel elektriciteit verbruikt. Vorig jaar werd Texas nog hard geraakt door winterstormen, met grote stroomuitval tot gevolg.

Riot Blockchain heeft nu de stroomvoorziening voor zijn Whinstone-faciliteit nabij Austin vrijwel volledig stilgelegd. De faciliteit gebruikt net zoveel stroom als 60.000 huishoudens in Texas. De zuidelijke staat is populair voor delvers van digitale munten vanwege de goedkope stroomvoorziening. Ook de cryptodienstverlener Compute North heeft aangekondigd zijn Texaanse locatie mogelijk stil te leggen om zo stroom te besparen.

In februari vorig jaar zorgden strenge vrieskou en zware sneeuwval voor enorme problemen in Texas omdat grote delen van de staat zonder stroom kwamen te zitten, met ook doden tot gevolg. Zo werd onder meer de omvangrijke olie-industrie in Texas hard getroffen. Ook toen werd de faciliteit van Whinstone platgelegd. De Texaanse autoriteiten zeggen dat het nu beter zou moeten gaan. Volgens de staat zijn er voorbereidingen getroffen om omvangrijke stroomuitval te voorkomen.