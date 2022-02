Carlsberg waarschuwt voor uitdagend jaar door inflatie en corona

De Deense bierbrouwer Carlsberg verwacht dat 2022 een uitdagend jaar zal worden. Dat komt volgens de concurrent van Heineken door de sterk oplopende inflatie, die wordt aangejaagd door de hogere grondstofprijzen, en de aanhoudende onzekerheid rond de coronapandemie.

De brouwer, die wordt geleid door de Nederlandse topman Cees ’t Hart, wist in het afgelopen jaar wel flink te herstellen. De resultaten van het concern lagen in 2021 weer ruim boven het niveau van voor de coronacrisis. De omzet steeg in het afgelopen jaar met 10 procent tot bijna 67 miljard Deense kroon, omgerekend zo’n 9 miljard euro. De operationele winst steeg met 12,5 procent naar 10,9 miljard kroon.

Voor dit jaar rekent Carlsberg echter op een groei van de operationele winst van 0 tot 7 procent, vanwege hogere kosten van grondstoffen en de aanhoudende coronabeperkingen. Op de lange termijn mikt de brouwer op een jaarlijkse omzetgroei van 3 tot 5 procent, waarbij de operationele winst harder zal groeien dan de omzet.

Het bedrijf is van plan om verder uit te breiden in premium bieren, alcoholvrije bieren en andere categorieën zoals kant-en-klare cocktails en hard seltzer, een licht-alcoholische drank bestaande uit bruiswater en fruitsmaken.

Carlsberg is de eerste brouwer die zijn jaarresultaten publiceert. Concurrenten Anheuser-Busch InBev en Heineken rapporteren later deze maand.