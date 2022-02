Flinke groei voor moederbedrijf Snelle Jelle en Peijnenburg

De Belgische koekjesmaker Lotus Bakeries, in Nederland ook bekend van de ontbijtkoek van Peijnenburg en de Snelle Jelle-tussendoortjes, heeft coronajaar 2021 afgesloten met een hogere winst op een gestegen omzet. Het bedrijf profiteerde van de grote vraag naar koekjes en smeersels op basis van speculaas. Ook ijs op basis van koekjes vond gretig aftrek.

Daartegenover stond dat het bedrijf minder koekjes leverde aan de horeca en dat ook verschillende andere repen en koeken minder goed verkochten. Repen als Snelle Jelle-ontbijtkoek, Nak’d en Trek verkochten minder omdat mensen een tijdlang niet naar school of kantoor gingen vanwege de coronamaatregelen in veel landen. Gedurende het jaar was hier wel sprake van herstel.

De omzet van Lotus klom met dik 13 procent tot ruim 750 miljoen euro. Daarvan hield het Belgische bedrijf onder de streep bijna 91 miljoen euro over. Dat was krap 10 procent meer dan een jaar eerder. Naast Nederland en Belgiƫ verkoopt Lotus zijn producten onder meer in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Zweden.

Lotus haalde iets meer dan de helft van zijn omzet uit de koekjes en smeersels die onder de eigen naam in de schappen staan. Hier was sprake van een groei met 13 procent. Lotus Natural Foods, goed voor 22 procent van de totale omzet, behaalde 14 procent groei. Hier vallen de repen van Nak’d en Trek onder. Bij de Local Heroes, waartoe in Nederland Snelle Jelle en Peijnenburg behoren, was de groei met 2 procent bescheiden. Dit onderdeel is goed voor 27 procent van de opbrengsten.

Verder maakte Lotus bekend 100 miljoen euro te willen steken in de uitbreiding van zijn productiecapaciteit. In Nederland komt binnenkort ook een eigen chocoladepasta op de markt. Deze is in Belgiƫ al beschikbaar.