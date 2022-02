KVK: veel starters in bouw en groothandel

Het aantal startende ondernemers in de bouw en de groothandel is afgelopen maand flink toegenomen. Volgens de Kamer van Koophandel (KVK), die maandelijks met een trendrapport over het aantal beginnende ondernemers komt, groeide het aantal starters in de bouw met 15 procent in vergelijking met januari 2021. Bij de groothandels gaat het om een toename van 10 procent op jaarbasis.

In de bouw gaat het onder andere om elektriciens en loodgieters die besluiten voor zichzelf te beginnen. Verder is er ook een toename te zien bij de projectontwikkeling en bij de afwerking van gebouwen. Volgens Erik Stam, hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap aan de Utrecht University School of Economics, profiteert de bouwsector van de oververhitte woningmarkt.

Bij de groothandels is de groei van het aantal starters vooral te zien bij bedrijven die actief zijn met voedings- en genotmiddelen. Deze bedrijven hebben naast de speciaalzaken ook vaak de horeca als klant. Andere sectoren binnen de groothandel waar sprake is van groei zijn de handel in auto’s en aanhangers en de groothandel in ICT-apparatuur.

Het aantal bedrijven in de maand januari nam per saldo met 22.668 toe tot een totaal van dik 2,2 miljoen. Wel merkt de KVK op dat het totaal aantal starters in januari op jaarbasis met maar 0,1 procent toenam.

Verder merkt de KVK op dat het aantal faillissementen weer is afgenomen. In vergelijking met een jaar eerder ging het in januari om een daling met 26 procent. In november en december was nog sprake van een stijging. Vooral in de regio’s Zuid en Oost is sprake van een duidelijke daling. In Zuidwest nam het aantal faillissementen toe.