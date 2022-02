Uber Technologies merkt herstel na omikrongolf

Techbedrijf Uber Technologies merkt dat de vraag naar taxidiensten weer begint aan te trekken, nadat de omikronvariant van het coronavirus eerder het herstel bemoeilijkte. Het bedrijf achter onder meer de bekende taxi-app kwam met beter dan verwachte cijfers over het laatste kwartaal van 2021.

Uber haalt momenteel circa de helft van zijn inkomsten uit zijn bezorgdienst. Juist dat onderdeel draaide tijdens de crisis goed. Daar komt nu het herstel van de taxiritten bovenop. Maar het aantal ritten nu, is nog niet op het niveau van voor de crisis. In de laatste maanden van het afgelopen jaar ging het om 1,8 miljard ritten. Dat waren er in het slotkwartaal van 2019, voor de crisis, 1,9 miljard.

Evengoed sloot Uber het tweede kwartaal op rij af met zwarte cijfers. In het slotkwartaal van 2021 boekte de onderneming een bedrijfsresultaat van 86 miljoen dollar, omgerekend ruim 75 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog een min van 454 miljoen dollar. Uber was goed voor een omzet van 5,8 miljard dollar. Met het bezorgen van goederen haalde Uber 2,4 miljard dollar aan opbrengsten, de taxiritten zorgden voor 2,3 miljard dollar. De resterende inkomsten kwamen van de vrachtdivisie van het bedrijf.

De nettowinst kwam uit op 892 miljoen dollar. In dat bedrag zit een eenmalige beleggingsmeevaller van 1,4 miljard dollar.