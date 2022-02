Verzekeraar Aegon heeft last van claims door corona

Verzekeraar Aegon heeft het in 2021 veel beter gedaan dan een jaar eerder, maar had in het slotkwartaal nog altijd last van corona. Daardoor kwamen er meer levensverzekeringsclaims binnen bij het bedrijf. Omdat de aandelenbeurzen omhoog gingen en ook de commissies die Aegon vraagt stegen, daalde de operationele winst maar licht in de laatste drie maanden.

Vooral in de Verenigde Staten, waar nog altijd veel mensen sterven aan de gevolgen van Covid-19, was Aegon meer geld kwijt bij de levensverzekeringstak. Het aantal verwachte coronadoden ligt in de huidige periode nog hoger, dus rekent financieel directeur Matt Rider nog wat langer op tegenwind. Tegelijkertijd “is dit onze taak”, stelt topman Lard Friese. “We proberen de uitbetalingen snel af te handelen om onze klanten in moeilijke tijden bij te staan.”

De hogere sterfte door corona heeft op financieel gebied ook nog positieve kanten voor Aegon. In de VS heeft de verzekeraar ook een tak die zich bezighoudt met langdurige zorg, maar die kost momenteel minder. In Nederland is Aegon sterk op de pensioenmarkt en ook daar is het bedrijf iets minder kwijt aan uitbetalingen.

Over heel 2021 ging dat operationeel resultaat met 11 procent omhoog. Onder de streep bleef er 1,7 miljard euro over. Een jaar eerder was dat nog een nettowinst van 55 miljoen euro. Toen had het bedrijf te maken met eenmalige lasten van ruim 1,2 miljard euro die de winst drukten.

Volgens topman Lard Friese heeft Aegon goede stappen gezet met het verbeteren van de prestaties. Dat leidde ertoe dat er meer geld binnenkwam dan Aegon zelf had verwacht en dus verhoogt de verzekeraar het dividend. Aegon wil volgend jaar 400 miljoen euro aan kosten hebben bespaard. Daarvan is nu al meer dan 240 miljoen euro gerealiseerd.