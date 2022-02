SBM Offshore sluit jaar af met recordbedrag aan werk

Maritiem dienstverlener SBM Offshore heeft het afgelopen jaar afgesloten met een recordbedrag van 29,5 miljard dollar (26 miljard euro) aan werk op de plank. De onderneming, die zich vooral richt op de productie van drijvende installaties voor de productie en opslag van olie en gas, noemt dat uniek voor de sector. Dat maakt het volgens SBM Offshore mogelijk om in de toekomst te investeren, ook in hernieuwbare energiebronnen.

SBM mikt ook meer en meer op de ontwikkeling van duurzame energie, zoals windenergie. Het bedrijf hoopt een aandeel te veroveren in de groeiende markt voor windparken op zee. Er wordt door SBM al gebouwd in Frankrijk en ook in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk worden projecten opgestart.

De onderliggende omzet, dat is geld dat wordt verdiend met de primaire activiteiten van het bedrijf, steeg in 2021 naar ruim 2,3 miljard dollar. Dat is 1 procent meer dan een jaar eerder. De onderliggende winst voor aftrek van onder meer belastingen daalde met 1 procent naar 931 miljoen dollar. De onderneming heeft zijn dividend met 13 procent verhoogd.

Het bedrijf maakt geen melding van grote hinder als gevolg van de coronapandemie in het afgelopen kwartaal. Voor dit jaar verwacht de oliedienstverlener een omzet van zeker 3,1 miljard dollar. SBM rekent daarbij op een winst van zo’n 900 miljoen dollar.