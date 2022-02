Vastgoedconcern Unibail wint op druk Damrak, Flow Traders keldert

Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was donderdag de grote winnaar in de Amsterdamse AEX-index, dankzij een goed ontvangen handelsupdate. Ook andere vastgoedbedrijven als Wereldhave en Vastned merken dat het herstel uit de crisis vorig jaar is ingezet en wonnen terrein. Flitshandelaar Flow Traders moest het echter ontgelden na teleurstellende resultaten. Ook de cijfers van levensmiddelenconcern Unilever en staalproducent ArcelorMittal konden beleggers niet bekoren.

Ondanks de grote stroom van bedrijfsresultaten lieten de beurzen weinig beweging zien. Beleggers wachten vooral op het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag wordt vrijgegeven. De hard oplopende consumentenprijzen spelen een grote rol in het besluit van de Federal Reserve om de rente dit jaar meermaals te gaan verhogen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent lager op 765,84 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 1061,80 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen klommen tot 0,4 procent. Parijs verloor een fractie.

Unibail-Rodamco-Westfield werd 8 procent meer waard. De eigenaar van onder meer winkelcentrum Mall of the Netherlands in Leidschendam sprak in de handelsupdate van een sterk herstel van de omzetten bij huurders. Ook wist het bedrijf de huren voor de langere termijn te verhogen. Branchegenoot Wereldhave (plus 9 procent) schroefde het dividend en zijn verwachtingen voor 2022 op. Vastned won 4 procent na goede resultaten.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway zakte 6 procent, na een koersval van zijn Duitse concurrent Delivery Hero (min 26 procent), die met zwaar tegenvallende verwachtingen kwam voor 2022. Dataleverancier RELX zag de nettowinst in 2021 flink stijgen en kondigde aan eigen aandelen te gaan inkopen. Het aandeel werd desondanks 3 procent lager gezet.

ArcelorMittal daalde 1,5 procent, ondanks dat het bedrijf afgelopen jaar profiteerde van de sterke vraag en hogere prijzen van staal. Unilever verloor 1,9 procent. Het levensmiddelenconcern presteerde in het afgelopen kwartaal beter dan verwacht, maar de margedoelstelling voor het nieuwe jaar viel tegen.

In de MidKap duikelde Flow Traders 11 procent na tegenvallende resultaten. Het Duitse techconcern Siemens steeg 6 procent dankzij sterke resultaten.

De euro was 1,1432 dollar waard, tegen 1,1441 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 89,74 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 91,46 dollar per vat.