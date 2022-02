Verliezen op beurzen Azië na hoog inflatiecijfer VS

De aandelenbeurzen in Azië lieten vrijdag rode cijfers zien. Beleggers verwerkten de hoge inflatiecijfers uit de Verenigde Staten en de flinke koersverliezen op Wall Street door de vrees voor nog meer renteverhogingen door de Federal Reserve. In Tokio bleef de Nikkei dicht vanwege een vrije dag.

De inflatie in de VS is in januari gestegen naar 7,5 procent op jaarbasis, het hoogste niveau in veertig jaar. Daardoor wordt de kans groter dat de Fed de rente nog agressiever gaat verhogen dan eerder gedacht. Fed-bestuurder James Bullard zei dat de rente in de eerste jaarhelft met 1 procentpunt verhoogd zou moeten worden.

De Hang Seng in Hongkong noteerde tussentijds 0,7 procent in de min en de beurs in Shanghai verloor 0,5 procent. Beleggers in China verwerkten ook het nieuws dat Chinese banken in januari voor een recordbedrag aan leningen hebben verstrekt, geholpen door de steunmaatregelen van de overheid. Volgens de Chinese centrale bank ging het om een bedrag van 4 biljoen yuan, omgerekend 550 miljard euro, aan leningen.

Vastgoedbedrijven stonden bij de winnaars in Hongkong. De Chinese overheid versoepelt de regels rond financiering van vastgoedprojecten. Het in financiële moeilijkheden verkerende vastgoedconcern Evergrande klom 0,6 procent, Sunac China won 3 procent en China Aoyuan kreeg er bijna 6 procent bij.

De Kospi in Seoul daalde 0,9 procent. Het Zuid-Koreaanse computerspelletjesbedrijf Krafton kelderde 14 procent na tegenvallende kwartaalcijfers. De All Ordinaries in Sydney eindigde 1 procent lager.