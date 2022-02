Waterzuiveraar NX Filtration ziet orders buiten Europa toenemen

De Enschedese maker van waterzuiveringstechnologie NX Filtration heeft in de tweede helft van 2021 veel opdrachten binnengesleept buiten Europa. Zo helpt het een Indiaas textielbedrijf om industrieel afvalwater te hergebruiken. De omzet van NX Filtration nam vorig jaar fors toe.

Het bedrijf is actief met zogenoemde nanofiltratie, waarbij met membraantechnologie water wordt gezuiverd. Dat kan worden toegepast voor de productie van bijvoorbeeld drinkwater en de behandeling van afvalwater. Vergeleken met traditionele zuiveringstechnieken wordt met de techniek van NX Filtration zo’n 70 procent minder energie verbruikt, zegt topman Michiel Staatsen. Daarbij maakt het bedrijf geen gebruikt van chemicaliĆ«n.

De omzet van NX Filtration verviervoudigde vorig jaar bijna naar 4,1 miljoen euro. Dat is meer dan het bedrijf in zijn verwachtingen had uitgesproken. Vooral in de tweede helft van het jaar was sprake van snelle groei, doordat het nieuwe verkoopteams heeft opgezet die actief zijn in onder meer de Verenigde Staten, Mexico en India. Dat NX Filtration buiten Europa sneller groeit, komt volgens topman Michiel Staatsen ook doordat besluitvormingsprocessen daar vaak sneller gaan.

Er werd een nettoverlies van 11,4 miljoen euro geboekt, tegen 2,1 miljoen euro in 2020. Het bedrijf verwacht dat de omzet in 2022 meer dan verdubbelt, naar tussen de 8 miljoen en 10 miljoen euro. Dat kan volgens NX Filtration onder meer door de productie op te schalen.

In Nederland voert het bedrijf uit Enschede onder meer een proefproject uit voor het Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf Puur Water & Natuur (PWN). “Het hergebruiken van water wordt steeds belangrijker”, aldus Staatsen. “Zelfs in West-Europa beginnen we last te krijgen van droogte en een dalend grondwaterpeil.” NX Filtration denkt te kunnen bijdragen aan de oplossing van die problemen. Volgens de maker van waterzuiveringstechnologie wordt op dit moment slechts 2 procent van het afvalwater in Europa hergebruikt.

NX Filtration maakte in juni vorig jaar een beursgang in Amsterdam. Met de opbrengst wordt verdere groei van het bedrijf gefinancierd. Later dit jaar start de bouw van een nieuwe fabriek in Hengelo. De notering geeft het bedrijf ook meer aanzien en bekendheid in het buitenland en dat helpt bij het binnenhalen van nieuwe klanten en medewerkers.