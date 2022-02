Blik beleggers op Heineken, Ahold Delhaize, Randstad en AF-KLM

De komende beursweek staat weer in het teken van de publicatie van een reeks bedrijfsresultaten. Op de Amsterdamse beurs openen onder meer Ahold Delhaize, Heineken, Randstad en Air France-KLM de boeken. Daarnaast houden ook de oplopende spanningen rond Oekraïne en de hoge inflatie beleggers bezig. Verder is er aandacht voor de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve.

De Amerikaanse beurzen gingen vrijdag nog met forse verliezen het weekend in. Beleggers schrokken van de verder oplopende spanningen rond Rusland en Oekraïne. Daardoor zijn ook de olieprijzen weer flink gestegen. Omdat de situatie verslechtert willen steeds meer westerse landen hun burgers weg hebben uit Oekraïne. Zij houden rekening met een Russische invasie, hoewel Moskou blijft benadrukken dat niet van plan te zijn. KLM liet vrijdag weten niet meer naar of over Oekraïne te vliegen.

Ahold Delhaize, het moederbedrijf van supermarktketen Albert Heijn, publiceert woensdag de jaarcijfers. Vorige maand maakte marktonderzoeker NielsenIQ al bekend dat dochter Albert Heijn zijn marktaandeel heeft vergroot. Dat was voor een deel te danken aan de overname van DEEN-supermarkten. Bij Ahold zal het ook de vraag zijn in hoeverre het de prijzen zal moeten verhogen door de hoge inflatie.

De drukste cijferdagen in Amsterdam zijn woensdag en donderdag. Dan staan naast de cijfers van Ahold Delhaize ook die van bierbrouwer Heineken, tankopslagbedrijf Vopak, laadspecialist Alfen, luchtvaartmaatschappij Air France-KLM, ingenieursbureau Arcadis, bouwbedrijf BAM, verzekeraar NN Group en IT-dienstverlener Ordina op de agenda. Buiten Nederland blijft het relatief rustig wat betreft de publicatie van cijfers. Onder meer chipmaker Nvidia, vliegtuigbouwer Airbus en levensmiddelenconcern Nestlé presenteren hun jaarcijfers.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt met cijfers over de economische groei in het vierde kwartaal. Uit die eerste raming valt onder meer af te lezen wat de impact is geweest van de omikronvariant van het coronavrius op de Nederlandse economie. Ook worden cijfers over onder meer de handel, de consumptie door huishoudens en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gepresenteerd.