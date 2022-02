Dieprode beurzen door vrees Russische inval Oekraïne

De Europese aandelenbeurzen stonden maandag diep in het rood door de oplopende spanningen rond Oekraïne. De Verenigde Staten waarschuwden afgelopen weekeinde dat een Russische inval van het land ieder moment kan plaatsvinden. Steeds meer westerse landen roepen hun burgers op te vertrekken uit Oekraïne vanwege een mogelijke invasie. Moskou blijft benadrukken dat niet van plan te zijn.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 2,5 procent lager op 741,69 punten. Alle 25 hoofdfondsen gingen omlaag. De MidKap zakte 2 procent tot 1033,16 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs raakten tot 3 procent kwijt.

Staalconcern ArcelorMittal was de grootste verliezer in de AEX, met een min van ruim 5 procent. Ook de chipbedrijven behoorden tot de staartgroep na het zware koersverlies van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq op vrijdag. ASMI, Besi en ASML verloren tot 4,7 procent.

Just Eat Takeaway (min 4 procent) zakte verder weg na de recente koersdruk. Topman Jitse Groen van de maaltijdbezorger zei zondag in het tv-programma Business Class nog dat er hard wordt gewerkt om het bedrijf beter te maken. Ook is het schrappen van de beursnotering aan de Nasdaq volgens de topman geen voorbode voor een mogelijke verkoop van de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub.

Shell daalde 0,8 procent. Het olie- en gasconcern liet weten 1,6 miljard dollar uit te trekken om de overige aandeelhouders van Shell Midstream Partners uit te kopen. De uitbater van pijpleidingen in de Verenigde Staten was in het verleden zelfstandig naar de beurs gebracht om makkelijker geld op te kunnen halen.

Clariant kelderde 17 procent in Zürich. Het Zwitserse chemieconcern stelt de publicatie van zijn jaarcijfers uit vanwege mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding. Audioboom Group werd 10 procent meer waard in Londen, na berichten dat webwinkelconcern Amazon en streamingdienst Spotify interesse zouden hebben in een overname van het Britse podcastbedrijf.

Commerzbank zakte 5 procent in Frankfurt. De Duitse minister van Financiën Christian Lindner zei tegen de Duitse krant Handelsblatt dat de overheid het belang in de bank op termijn van de hand zal doen.

De euro was 1,1315 dollar waard, tegen 1,1400 dollar op vrijdag. De olieprijzen liepen wat terug na een eerdere flinke stijging. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 93,21 dollar. Brentolie daalde een fractie tot 94,42 dollar per vat. Vrijdag werd olie al zo’n 4 procent duurder.