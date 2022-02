Nikkei flink omlaag door oplopende spanningen Oekraïne

De aandelenbeurs in Japan is maandag flink lager gesloten. De stemming werd gedrukt door de oplopende spanningen rond Oekraïne. Westerse landen houden rekening met een Russische invasie, hoewel Moskou blijft benadrukken dat niet van plan te zijn. Door de geopolitieke spanningen liepen de olieprijzen verder op.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 2,2 procent in de min op 27.079,59 punten. Vooral technologiebedrijven stonden onder druk na het zware koersverlies van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq op vrijdag. De vrees dat de rente in de Verenigde Staten dit jaar flink zal worden verhoogd om de hard oplopende inflatie af te remmen zorgde voor koersdruk bij de snelgroeiende techbedrijven. De Japanse techinvesteerder SoftBank zakte bijna 4 procent.

Het Japanse oliebedrijf Inpex dikte daarentegen ruim 6 procent aan dankzij de hogere olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent duurder op 94,40 dollar en Brentolie kostte 1,1 procent meer op 95,51 dollar per vat. Vrijdag werd olie al zo’n 4 procent duurder. De olieprijzen zitten al weken in de lift en kruipen richting de 100 dollar per vat, een niveau dat voor het laatst in 2014 werd bereikt.

In Shanghai noteerde de hoofdindex 0,9 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,4 procent. Chinese techbedrijven als Alibaba, Tencent en Meituan verloren tot 3,6 procent. Ook in de financiële sector en de vastgoedsector werden stevige verliezen geleden.

De All Ordinaries in Sydney hield het hoofd boven water met een plus van 0,4 procent, door flinke koerswinsten van de Australische oliebedrijven. Santos steeg 4 procent en Beach Energy werd 9 procent meer waard. Crown Resorts won 2 procent. Het door schandalen getroffen Australische casinobedrijf is akkoord gegaan met een overnamebod van 8,9 miljard dollar, zo’n 7,8 miljard euro, van de Amerikaanse investeerder Blackstone.