Ondernemers kunnen weer NOW-steun aanvragen

Ondernemers die door de coronamaatregelen in hun inkomen worden geraakt kunnen vanaf maandag weer NOW-loonsteun aanvragen. Het gaat dan om de periode januari tot en met maart. Het is de achtste periode waarvoor loonsteun kan worden aangevraagd bij het UWV.

Ook in deze periode komen werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Het vergoedingspercentage blijft 85 procent. De inschrijving voor de loonsteun blijft open tot en met 13 april.

Werkgevers zullen vooral in januari minder omzet hebben gedraaid, omdat in een groot deel van die maand nog strenge beperkingen golden. Hoewel de regels versoepeld zijn, hebben veel ondernemers nog niet volop kunnen draaien. Met de loonsubsidie hoopt het kabinet dat bedrijven hun werknemers kunnen blijven doorbetalen.