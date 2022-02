Onrust rond Oekraïne jaagt goudprijs op

De spanningen rond Oekraïne hebben de goudprijs gestuwd tot het hoogste niveau in bijna drie maanden. Vanwege alle onrust op de financiële markten over een mogelijke Russische invasie van Oekraïne zoeken beleggers veilig geachte beleggingen op, zoals bijvoorbeeld goud. Ook andere metalen zoals zilver gingen in prijs omhoog.

De prijs van een troy ounce (31,1 gram) goud steeg in New York naar bijna 1868 dollar. Vrijdag klom de prijs van het edelmetaal ook al. In onrustige geopolitieke tijden zoeken beleggers vaker veilig geachte havens op om hun geld te stallen. De Verenigde Staten hebben gewaarschuwd dat Rusland elk moment kan beginnen met een invasie van Oekraïne.

De prijs van palladium zat ook in de lift. Dat metaal wordt bijvoorbeeld gebruikt in katalysatoren van auto’s. Rusland is de grootste leverancier ter wereld van palladium en bij een escalatie van het conflict rond Oekraïne zouden Russische leveringen verstoord kunnen worden. Ook is Rusland een grote leverancier van metalen als nikkel en aluminium. De aluminiumprijs is naar het hoogste niveau sinds 2008 gestegen.