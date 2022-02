Privacywaakhond kijkt naar gebruik clouddiensten door overheid

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoekt het gebruik van clouddiensten door de overheid. Dat doet de privacywaakhond in Europees verband. De AP en haar zusterorganisaties willen kijken waar de grootste privacyproblemen zitten door het gebruik van de clouddiensten.

Zo wijst de toezichthouder erop dat veel clouddiensten informatie naar buiten de Europese Unie sturen, bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten. Daar hebben persoonsgegevens minder goede wettelijke bescherming. De overheid gebruikt steeds meer clouddiensten, zeker sinds het thuiswerken, aldus vicevoorzitter Monique Verdier van de AP. “Dat brengt risico‚Äôs met zich mee. Want zijn die data daar wel goed beschermd? Overheden hebben natuurlijk zeer veel gevoelige data over u en mij. Daar moeten hackers of buitenlandse overheden niet zomaar bij kunnen.”

Overheden hebben vaak ook weinig macht in de onderhandelingen met aanbieders van clouddiensten. Op die markt zijn een aantal partijen, waaronder Microsoft, Amazon en Google, grote spelers.

De eerste stap van het onderzoek is een vragenlijst die naar de organisaties wordt gestuurd die namens de Rijksoverheid afspraken maken met clouddienstverleners. De resultaten en de analyse daarvan worden gecombineerd met de resultaten uit andere EU-landen. Dan wordt gekeken wat mogelijke volgende stappen moeten zijn. Eind dit jaar komt er een rapport.