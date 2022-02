Randstad grootste winnaar op positief gestemd Damrak

De Europese beurzen veerden dinsdag wat op na de fikse verliesbeurt van een dag eerder. Uitzender Randstad steeg op de Amsterdamse beurs het hardst na publicatie van zijn cijfers over 2021. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond Oekraïne scherp in de gaten. Berichten dat Russische troepen bij de grens met Oekraïne na oefeningen terugkeren naar hun legerbases, zorgden voor enige opluchting.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Russische president Vladimir Poetin spraken elkaar dinsdag drie uur lang en zij zien nog veel mogelijkheden voor een diplomatieke oplossing voor de crisis rond Oekraïne. De dreiging van een Russische invasie in Oekraïne zorgde maandag nog voor flinke onrust op de aandelenmarkten.

De Amsterdamse AEX-index eindigde met een plus van 1 procent op 755,22 punten. De MidKap steeg 1,4 procent, tot 1050,20 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,9 procent.

Randstad was de grootste winnaar in de AEX met een winst van 5,1 procent. De uitzender profiteerde vorig jaar volop van het herstel uit de coronacrisis en boekte een recordomzet. Topman Jacques van den Broek, die volgende maand vertrekt bij het bedrijf, zei verder dat aandeelhouders een extra beloning krijgen in de vorm van een speciaal dividend. Olie- en gasconcern Shell stond onderaan met een min van 1,5 procent na een daling van de olieprijzen.

DSM klom 1,8 procent. Het speciaalchemiebedrijf verhoogde afgelopen kwartaal de prijzen van veel van zijn producten om de hogere prijzen van grondstoffen en energie door te berekenen aan zijn klanten. Gekoppeld aan een sterke vraag leidde dat tot hogere omzetten en meer winst.

In de MidKap werd kunstmestproducent OCI 5,5 procent hoger gezet na goed ontvangen resultaten. Laadspecialist Alfen en luchtvaartconcern Air France-KLM komen later deze week met cijferupdates en wonnen tot 4,4 procent. Flitshandelaar Flow Traders was een van de weinige dalers met een min van 3,9 procent.

De euro was 1,1357 dollar waard, tegen 1,1303 dollar een dag eerder. De olieprijzen vielen terug na de recente opmars tot de hoogste niveaus sinds 2014. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 4,4 procent tot 91,27 dollar. Brentolie kostte 4 procent minder op 92,58 dollar per vat.