Zelfstandigen blij dat ze na lockdown weer kunnen ‘ondernemen’

De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) vindt het “goed nieuws” dat de meeste coronamaatregelen binnenkort waarschijnlijk verdwijnen. Hierdoor kunnen zelfstandigen weer ondernemen en zelf inkomsten genereren, stelt de organisatie in aanloop naar de coronapersconferentie van dinsdagavond.

“Dat is wat zelfstandigen het liefste willen”, zegt VZN-voorzitter Cristel van de Ven over het vooruitzicht om weer te ondernemen. Toch waarschuwt de koepel van belangenbehartigers van ruim 100.000 zelfstandig ondernemers voor te veel optimisme. Volgens VZN hebben de coronamaatregelen van de afgelopen jaren veel zelfstandigen ver op achterstand gezet. Zij hebben daardoor eigenlijk hun buffers op moeten eten en zijn in veel gevallen in de schulden beland.

Van de Ven roept het kabinet op om nog met maatwerkoplossingen te komen voor de schuldenproblematiek en betalingsachterstanden bij zelfstandigen. De overheid zou bijvoorbeeld kunnen helpen door belastingschulden van ondernemers om te zetten in achtergestelde leningen. “Het is van groot belang dat de getroffen zelfstandig ondernemers hun bedrijven kunnen herstarten. Dat kan niet met een molensteen van schulden om je nek”, aldus de VZN-voorzitter.