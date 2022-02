Agentschap Telecom versterkt toezicht op cyberveiligheid

Omdat er steeds meer dreiging van cyberaanvallen uitgaat, moeten aanbieders van netwerken alles in het werk stellen om hun netwerken veilig en betrouwbaar te houden. Het Agentschap Telecom maakt van de controles daarop dit jaar een speerpunt. Ook aanbieders van communicatiediensten als WhatsApp en Skype vallen sinds dit jaar onder het toezicht van de waakhond en moeten zorgen dat hun diensten bereikbaar blijven.

Steeds meer bedrijven en zorginstellingen, maar ook vitale diensten als energievoorziening en telecommunicatie hebben last van cyberaanvallen. Het Agentschap Telecom controleert daarom of aanbieders aan alle eisen van de richtlijn van de overheid voldoen om hun netwerken te beveiligen. Dat begint met een periode van voorlichting en voorbereiding, maar in oktober start de waakhond met gerichte inspecties.

Om de energiesector weerbaar te houden en de energievoorziening te garanderen houdt het agentschap dit jaar ook toezicht op deze sector. Fabrikanten en dienstverleners in de energiesector moeten adequate maatregelen nemen om de cyberveiligheid van hun producten, systemen en processen te waarborgen. Het agentschap blijft ook toezicht houden op de graafwerkzaamheden voor leidingen en kabels om onderbrekingen in de levering te voorkomen.

Voor de klimaatdoelen is de digitale infrastructuur essentieel aangezien de energietransitie niet kan niet slagen zonder dat laadpalen, energiemeters, zonnepanelen of warmtepompen vlekkeloos werken. Daarom onderzoekt het agentschap in 2022 onder meer de impact en risico’s van elektrische apparatuur die zowel aan het elektriciteitsnet als aan het internet gekoppeld is. Het agentschap versterkt ook het toezicht op apparatuur die niet aan de Europese eisen voldoet.