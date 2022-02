AWVN: lonen stijgen dit jaar met 3 procent

De cao-lonen zullen dit jaar naar verwachting met 3 procent stijgen. Daarnaast zullen veel werknemers een incidentele loonsverhoging krijgen, bijvoorbeeld als onderdeel van een promotie. Dat is althans de verwachting van de AWVN, naar eigen zeggen de belangrijkste adviseur van Nederlandse werkgevers voor arbeidsvoorwaarden.

Volgens de AWVN komt de loongroei uit rond de verwachte inflatie van 3 procent. De organisatie baseert zich op alle cao’s waarvan de loonstijging voor dit jaar al vastligt. Dat zijn 2 miljoen van de totaal 5,5 miljoen werknemers die onder een cao vallen.

In januari dit jaar zijn 21 nieuwe cao’s afgesloten. Daarbij was de gemiddelde loonafspraak 2,5 procent. Dat is iets minder dan in december vorig jaar. De AWVN verwacht evengoed dat de lonen er verder op vooruit zullen gaan in de loop van het jaar, zoals de laatste tijd sowieso al het geval was. Dat zal ook komen door de krapte op de arbeidsmarkt.

De aanhoudend hoge inflatie lijkt volgens de AWVN tot dusver nog geen rol te spelen in de cao-onderhandelingen. Ook omdat afspraken over hogere lonen doorgaans een jaar achterlopen op economische ontwikkelingen.