Cateraars druk met ‘rustige’ terugkeer personeel naar kantoor

Cateraars zijn volop bezig de terugkeer van werknemers naar kantoor mogelijk te maken. Bedrijven als Sodexo, Albron en Hutten werven personeel voor in de bedrijfsrestaurants, zijn in gesprek met de ondernemingen over hoeveel mensen zij dagelijks terug verwachten en kopen weer hun basisvoorraden in. “Want dat was helemaal afgeschaald”, vertelt een woordvoerder van Sodexo, een facilitaire dienstverlener die zich ook richt op catering.

De verzorgers van de maaltijden in kantoorpanden verwachten niet dat bedrijven gelijk de helft van hun personeel kunnen verwelkomen. Het kabinet heeft deze week het thuisadvies versoepeld tot: werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor. “We verwachten dat het rustig aan toeneemt”, geeft de Sodexo-woordvoerder aan. Het bedrijf is nu in gesprek met klanten over hun verwachtingen, zodat het menu kan worden samengesteld.

Het rustiger opstarten geeft de voorbereiding ook gelijk wat meer tijd. Gesprekken met leveranciers zijn bij cateraar Albron begonnen toen een paar weken geleden zicht kwam op verdergaande versoepelingen. Ook is toen het optrommelen van personeel gestart, aldus Joan Maassen, operationeel directeur van Albron. Volgens hem ligt een grote uitdaging bij het werven van voldoende werknemers en de onzekerheid rondom de ontwikkeling van het aantal coronabesmettingen.

Ook is het afwachten hoe goed de toeleveringsketen de plotselinge vraag vanuit onder meer de weer geopende horeca aan kan. “Maar wij zien en horen bij leveranciers minder druk en stress dan bij eerdere versoepelingen”, aldus Maassen.

Voor branchegenoot Hutten wordt het komende weken waarschijnlijk ook weer een stuk drukker. Maar dat betekent niet dat iedereen straks meteen weer met honderden mensen tegelijk rond lunchtijd in de kantine zit, zegt Jacob Jan Bos, de directeur die bij Hutten gaat over de bedrijfshoreca. Hij rekent erop dat de terugkeer naar kantoor bij veel bedrijven in fases gaat. Nu heeft Hutten zo’n 1100 medewerkers voor het verzorgen van de catering bij circa tweehonderd bedrijven. Naarmate meer mensen naar kantoor gaan, zal Hutten meer krachten nodig hebben.

Helemaal terug naar 100 procent bezetting zoals in 2019 gaan we volgens Bos waarschijnlijk niet meer. Maar als mensen een deel van de week thuiswerken zijn ze op de dagen dat ze wel op kantoor zijn waarschijnlijk bereid om meer geld uit te geven aan eten en drinken, schat de bestuurder in. Ook gebruiken ze straks naar verwachting meer door de dag heen, vandaar dat Hutten ook meer inzet op mensen die bijvoorbeeld even een koffie willen drinken.