Wekelijkse uitkeringsaanvragen VS onverwachts gestegen

Het aantal aanvragen voor een WW-uitkering in de Verenigde Staten is vorige week onverwachts gestegen. Evengoed tonen de cijfers aan dat de situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt krap blijft.

Het aantal aanvragen voor een uitkering steeg vorige week met 23.000 tot 248.000. Kenners hadden in doorsnee gerekend op een afname tot 219.000. Half januari piekten de WW-aanvragen nog op het hoogste niveau in drie maanden tijd. Dat was het gevolg van de impact van de omikronvariant van het coronavirus.

Overigens is op de Amerikaanse arbeidsmarkt sprake van een slepend tekort aan arbeidskrachten. Zo stonden er eind december bijna 10,9 miljoen vacatures open. Werkgevers doen er alles aan personeel te behouden, ook in crisistijd. Het aantal aanvragen voor een WW-uitkering is daardoor gedaald tot onder het niveau van voor de pandemie. Begin april 2020 klopten nog ruim 6,1 miljoen Amerikanen aan voor een uitkering.