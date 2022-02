Productie VDL Nedcar ligt weer stil door chiptekorten

De productie van auto’s bij VDL Nedcar in Born ligt stil als gevolg van chiptekorten. De afgelopen week werden al geen auto’s gemaakt en ook komende week staat de productie stil. Dat bevestigde een woordvoerder van VDL na berichtgeving door de Limburger.

Verschillende autoproducenten wereldwijd kampen met tekorten aan onderdelen en dan vooral chips. Die tekorten verstoren het productieproces.

Volgens de woordvoerder van VDL zal in de loop van volgende week duidelijk worden of er een week later weer auto’s kunnen worden geproduceerd. Bij VDL in Born worden in opdracht van BMW onder andere Mini’s gebouwd. BMW is verantwoordelijk voor de toelevering van onderdelen.

Het contract met BMW loopt volgend jaar af. Momenteel worden gesprekken gevoerd met het Amerikaanse Rivian Automotive voor de eventuele bouw van elektrische auto’s van dat merk in Limburg.