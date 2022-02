Bild: Duitsland onderzoekt of Tesla’s Autopilot wel mag

Duitsland is een onderzoek begonnen naar de zelfrijdende functies van Tesla, de zogeheten Autopilot. Volgens de Duitse krant Bild am Sonntag kijkt het Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), de Duitse versie van de RDW, met name naar de functie waarbij de elektrische auto’s van de Amerikaanse fabrikant zelfstandig van rijbaan wisselen. Mogelijk is een dergelijke functie helemaal niet toegestaan in Europa.

Het KBA staat in het kader van het onderzoek ook in contact met de RDW. De Nederlandse Rijksdienst voor het Wegverkeer heeft de voertuigen van Tesla goedgekeurd voor gebruik op de Europese wegen. Dat hoeft maar in één land te gebeuren waarna de voertuigen overal in de Europese Unie zijn toegelaten.

Tesla ligt ook in eigen land de laatste tijd onder vuur van de NHTSA, de Amerikaanse toezichthouder. Die begon afgelopen week een tweede onderzoek naar een mogelijk defect in de Autopilot-functie. Er klinkt al langer kritiek op de manier waarop Tesla Autopilot, wat een systeem is dat de chauffeur ondersteunt maar niet vervangt, aanprijst. Ook is er de vraag of Tesla wel genoeg doet om te zorgen dat chauffeurs hun aandacht op de weg houden als het systeem ingeschakeld is.

Daarnaast dwong de NHTSA Tesla onlangs al een aantal functies terug te draaien. In een uitgebreider zelfrijdend systeem konden Tesla’s bij een kruising met stopborden rustig doorrijden als er geen ander verkeer was. Dat is echter in enkele Amerikaanse staten verboden.

Ook een functie waarbij Tesla-eigenaren de speakers buiten de auto konden gebruiken om eigen geluiden te laten spelen moest met een software-update ongedaan worden gemaakt. Die zou voor verwarring kunnen zorgen bij andere weggebruikers.