Spanningen rond Oekraïne houden beurzen bezig

De aanhoudende spanningen rond Oekraïne houden ook komende week de beurzen weer in hun greep. Afgelopen week leidden die spanningen tot verschillende forse verliezen. Ook stegen de olieprijzen daardoor flink. Verder wordt nog naar bedrijfsresultaten gekeken, hoewel de drukste cijferweken inmiddels achter ons liggen.

De spanningen rond Oekraïne blijven oplopen. Rusland maakte bekend troepen die vanwege een oefening in Belarus waren voor onbepaalde tijd in dat land te houden vanwege de situatie in Oost-Oekraïne, waar het land zelf de spanningen aanwakkerde. Nederland en de NAVO maakten bekend hun personeel uit Kiev naar het vlak bij de Poolse grens gelegen Lviv te verplaatsen. Eerder waarschuwden de Verenigde Staten al opnieuw dat een Russische inval op elk moment kan gebeuren.

De spanningen zorgden ervoor dat beleggers op zoek gingen naar een veiliger haven voor hun geld, waardoor vooral techbedrijven klappen kregen. Oliebedrijven profiteerden juist van de sterk gestegen prijzen voor die brandstof. Shell was een van de bedrijven die daarop meebewoog en geeft begin volgende week een update over de gastak van het bedrijf.

In Amsterdam kijken beleggers ook uit naar de resultaten van bedrijven als chipbedrijf ASMI, koffie- en theemaker JDE Peet’s en chemicaliëndistributeur IMCD. Elders in de wereld openen ook bedrijven als sportmerk Puma, mijnbouwer Rio Tinto, autoconcern Stellantis, bierbrouwer AB Inbev en farmaceut Moderna de boeken. In de Verenigde Staten hebben beleggers overigens een verkorte beursweek omdat maandag President’s Day wordt gevierd en Wall Street dan dicht blijft.

Op macro-economisch vlak gaat de aandacht weer uit naar de inkoopmanagersindexen. Verder komen er uit verschillende landen cijfers over het vertrouwen van consumenten en ondernemers in de economie en verschijnen er definitieve cijfers over de inflatie in de eurozone in januari.

Aan het einde van de week zijn er bovendien weer cijfers over de groei van de economieën van landen als de VS, Frankrijk en Duitsland. Die geven een beeld hoe het die landen in het slotkwartaal van 2021 verging. In Nederland was er in die periode een groei met 0,9 procent, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze week al bekend.