Condoomfabrikant verwacht meer vraag door loslaten coronaregels

De vraag naar condooms zal weer gaan toenemen nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn en overheden ook coronamaatregelen aan het loslaten zijn, zoals de anderhalve meter afstand. Dat verwacht de Maleisische condoomfabrikant Karex, een van ’s werelds grootste producenten van condooms, die ook levert aan Durex.

“De uitzonderlijke maatregelen die overheden en gezondheidsorganisaties wereldwijd namen tijdens de pandemie hebben de seksuele gezondheids- en medische hulpmiddelenindustrieĆ«n drastisch geraakt”, aldus het bedrijf. De Maleisische fabrikant maakt een op de vijf condooms wereldwijd. Karex produceert jaarlijks zo’n 5 miljard condooms en exporteert ze naar meer dan 140 landen.

De fabrikant van het anticonceptiemiddel zei dat bij de presentatie van de cijfers over het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar, dat eind juni eindigt. Daarin meldde het bedrijf een verlies van 2,8 miljoen Maleisische ringgit (omgerekend ruim 588.000 euro) in de maanden oktober, november en december 2021. In dezelfde periode in 2020 maakte het bedrijf nog winst. Hogere materiaalkosten en verstoringen in de logistieke keten als gevolg van de pandemie zorgden volgens Karex voor het verlies. De inkomsten daalden met bijna 11 procent.

Eerder meldde de Japanse krant Nikkei Asia dat de verkoop van condooms de afgelopen twee jaar met ongeveer 40 procent was gedaald. Door de virusuitbraak waren mensen meer thuis, maar dat betekende niet dat ze meer condooms kochten, zei topman Goh Miah Kiat tegen de krant.

Ook had het bedrijf last van de sluiting van hotels en klinieken waar mensen voor seksadvies terecht kunnen en van het stoppen van overheidsprogramma’s ten behoeve van de verspreiding van condooms, aldus de topman. Karex maakte ook bekend zich meer te willen richten op het maken van medische handschoenen, die vaak van hetzelfde materiaal als condooms gemaakt worden.