Green Energy Day werpt licht op magere score met groene energie

Als Nederland vanaf 1 januari alleen de duurzame energie zou hebben gebruikt die dit jaar beschikbaar is, dan zou ons land na maandag geen schone stroom meer hebben voor de rest van dit jaar. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) heeft deze dag daarom uitgeroepen tot Green Energy Day. Met dit gegeven wil de organisatie voor het grote publiek beter voorstelbaar maken hoe Nederland er momenteel voorstaat in de vergroeningsslag.

Het vaststellen van de dag komt voort uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat heeft volgens de NVDE berekend dat dit jaar naar verwachting circa 14 procent van de energie duurzaam is. Dat is genoeg voor 52 dagen. Volgens de organisatie zou de datum waarop Green Energy Day valt ieder jaar twaalf dagen moeten opschuiven, zodat uiteindelijk in 2050 alle energie in Nederland hernieuwbaar is. Dit jaar is dat laatste nog niet gelukt, al valt de dag nu wel vijf dagen later dan vorig jaar.

Nederland bungelt al jaren in de staartgroep van Europese duurzaamheidsranglijstjes. Alleen Hongarije, BelgiĆ«, Luxemburg en Malta scoorden volgens de laatste cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat nog slechter met hun aandeel duurzaam opgewekte energie. “Er moet een forse schep bovenop om op schema te blijven lopen en in 2050 op 31 december Green Energy Day te kunnen vieren”, erkent NVDE-voorzitter Olof van der Gaag in een verklaring.

Om meer aandacht te vragen voor dit onderwerp gaat de NVDE met een grote kalender bij de Tweede Kamer staan. Daar kunnen Kamerleden hun plannen voor meer duurzame energie komen toelichten. “Gelukkig laten tal van bedrijven en burgers zien dat het kan, en dat de energietransitie naast duurzaamheid ook nog eens banen en economische kansen oplevert”, geeft Van der Gaag aan.